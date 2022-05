Il reportage di Massimo Minutella e Fabio La Mantia

Casa Minutella dedica la sua puntata alla “memoria di tutti”, i giorni del trentesimo anniversario della Strage di Capaci, l’attentato mafioso che costò la vita a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e agli uomini della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Massimo Minutella ha vestito i panni del reporter e per due giorni ha seguito il programma degli eventi. Il viaggio di Massimo parte domenica scorsa da Cinisi, dove di fronte alla Casa Memoria di Peppino Impastato, incontra degli studenti liceali che da Torino sono arrivati a Palermo, per ricordare i caduti di quella strage mafiosa.

La troupe di Casa Minutella ha seguito l’intero programma della manifestazione. Dal Foro Italico di Palermo, dove la mattina è intervenuto il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, all’Albero Falcone, passando da Piazza Kalsa, il quartiere originario dei magistrati palermitani Falcone e Borsellino.

Per capire cosa sia cambiato dal 1992 ad oggi, per comprendere cosa sia rimasto dell’opera di Giovanni Falcone, Massimo Minutella ha raccolto le testimonianze di magistrati, politici, attori, cantanti e giornalisti. Tra le voci raccolte da Minutella ricordiamo quelle di Piero Grasso (ex Magistrato e già presidente del Senato),Ignazio De Francisci (magistrato) ,Leo Gullotta (attore e regista), Lirio Abbate (giornalista e scrittore).