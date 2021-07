Indaga la polizia

Nuovo raid nel grande complesso Asp di via Carmelo Onorato a Palermo. Dopo diversi furti nei vari uffici e laboratori, la scorsa notte qualcuno ha tentato un nuovo colpo.

Forse qualcosa ha disturbato l’ennesimo raid e questa mattina i responsabili del centro hanno denunciato alla polizia di Stato danni alle porte del laboratorio diagnostico.

Ricordiamo che in uno dei precedenti colpi i ladri avevano preso di mira il sistema di videosorveglianza.

Nei giorni scorsi un vigilante aveva sorpreso i ladri che erano entrati per razziare computer e stampanti. Uno dei malviventi per garantirsi la fuga ha lanciato contro il metronotte una stampante appena presa da uno dei tanti uffici che da tempo sono in balia dei ladri.

Dopo tanti furti in questo adesso si indaga anche per rapina.