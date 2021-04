International Human Rights Art Festival di New York

La compagnia Raizes Teatro presenta il suo spettacolo Andrea&Andrea

Sabato 17 aprile lo spettacolo sarà presentato in diretta anche sulle pagine della compagnia

Andrea&Andrea sarà rappresentato, in sessione dal vivo, a New York il prossimo autunno

L’International Human Rights Art Festival di New York presenta “Andrea&Andrea” di Raizes Teatro in diretta streaming negli Stati Uniti d’America. Ennesima tappa USA, dunque, seppur in streaming nel rispetto delle restrizioni anti-Covid, per Raizes Teatro, che presenterà “Andrea&Andrea”, spettacolo teatrale adattato al video, prodotto nell’ambito della sezione LGBTQ’s Rights di Human Freedom 21. L’opera sabato 17 aprile alle 20.

Da un fatto realmente accaduto a Palermo

Scritto e diretto da Alessandro Ienzi, lo spettacolo, ispirato a fatti di cronaca palermitana realmente accaduti, è suddiviso in due capitoli: Andrea (A) e Andrea (B). Andrea A è ispirato alla storia di una ragazza palermitana che negli anni del liceo si innamora di una sua coetanea. La famiglia, tuttavia, non accetta la sua scelta ed è in questo solco che si consuma l’orrore. Il padre abusa di lei nello straziante tentativo di modificare le sue tendenze sessuali. Andrea A è interpretato da Maritè Salatiello – attrice palermitana formatasi negli States nei notissimi studi di Susan Batson a New York -, che ha già avuto l’opportunità di portare in scena oltreoceano il proprio spettacolo su Barbra Streisand.

Un caso di studio e approfondimento

“Andrea (A) è un’occasione di studio e di approfondimento, oltre che di difesa delle vittime dei crimini di omo-trans fobia – racconta l’attrice- .Personalmente è anche l’occasione per raccontare una storia della mia terra, in collegamento con una altra città, New York, dove mi sono formata come attrice e dove tornerò a breve per impegni di lavoro.”

La libertà sessuale e di genere

Il 15 maggio alle 20 sarà invece presentato Andrea (B), uno studio sul gender e sulla libertà sessuale e di genere. Andrea è uno studente universitario, ha una famiglia normale, fa sport ed esce con gli amici, è un ragazzo come tutti. Qualche anno fa, tuttavia, era una ragazza e aveva ancora un fratello, una mamma e un papà. Andrea (B) vedrà in scena Andrea Ciancimino, giovane talento palermitano non ancora ventenne, formatosi presso la Shakespeare Theater Academy.

Storie tratte dalla cruda realtà

Entrambi gli spettacoli saranno in lingua inglese, con sottotitoli in italiano. Lo streaming sarà preceduto da una introduzione a cura di Tom Block, produttore esecutivo dell’IHRAF, in compagnia del regista Ienzi e dell’attrice Maritè Salatiello. “Ci troviamo per l’ennesima volta di fronte a storie tratte dalla cruda realtà – dice Ienzi -: storie locali che in scena si trasformano in prismi dai significati universali e che pertanto interessano anche il pubblico internazionale. Andrea&Andrea, è uno studio verso la libertà. Ognuno deve potere aderire a sé stesso, emotivamente, cognitivamente e sessualmente. In che mondo viviamo e quale mondo stiamo consegnando a chi verrà dopo di noi? Un mondo in catene, ammantato di ferina violenza? Noi di Raizes cogliamo l’occasione per supportare l’approvazione del ddl Zan, perché si riducano gli orrori nei confronti di chi in modo del tutto naturale si innamora di una persona del suo stesso sesso.”