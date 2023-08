Episodio avvenuto intorno alle 23

Paura in via Emilio Giafar, a Palermo. Luogo nel quale ieri sera, intorno alle 23, alcune fronde di alberi si sono abbattute al suolo a causa dell’azione del vento di scirocco che, nelle ultime ore, si è abbattuto sul capoluogo siciliano e non solo. Folate che, oltre ad essere un elemento critico sotto il profilo degli incendi, rappresentano un problema anche sul fronte della tutela del verde cittadino, gravato in alcuni casi da mesi o addirittura anni di ritardi sotto il profilo della manutenzione. Per fortuna, non si registrano danni a cose o persone. Al fine di garantire il normale transito delle vetture, i rami sono stati spostati sul marciapiede, in attesa che gli stessi vengano rimossi.

Si allunga la lista dei crolli

Operazioni di messa in sicurezza rese difficili dalla ben nota carenza di personale delle maestranze degli uffici del dipartimento Ville e Giardini. Palermo è un territorio vasto così come il suo patrimonio arboreo, che conta circa 70.000 esemplari in città. Così, nonostante le numerose richieste inoltre da liberi cittadini e rappresentanti delle istituzioni, capita che i ritardi in alcune aree della città non si contano più nemmeno sulle dita di entrambe le mani. Quello di via Giafar non sarà di certo nè il primo nè l’ultimo caso in città. Solo negli ultimi mesi infatti, si possono ricordare gli episodi avvenuti in via Roma prima e via Albanese poi. Tuttavia, quanto verificatosi in II Circoscrizione riaccende ancora una volta i riflettori sul tema della tutela del verde e della pubblica incolumità

Non si registrano danni a cose o persone

Con riguardo a questo aspetto, per fortuna, non si registrano danni a cose o persone. Anche perchè, come raccontato ai nostri microfoni dal consigliere della II Circoscrizione Alessandro Gandolfo, c’è chi in zona si aspettava che, prima o poi, ciò potesse accadere. “Via Giafar, via Nievo e via Panzera vantano la presenza di diversi alberi dalle fronde molto folte. Purtroppo la popolazione si aspettava un qualcosa di simile e, anche per questo, non c’erano mezzi parcheggiati al di sotto degli alberi danneggiati. Avevo chiesto la potature di questi arbusti già a metà giugno e ancora non c’è stato nessun intervento. Speriamo che, visto l’accaduto, l’Amministrazione intervenga per evitare ulteriori crolli”, ha concluso il consigliere.