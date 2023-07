Si spezza un albero in via Roma, intervengono i vigili del fuoco

Pietro Minardi di

18/07/2023

Intervento dei vigili del fuoco in via Roma, a Palermo. Nella tarda mattinata di oggi, più precisamente intorno alle 13, il personale del 115 ha eseguito un intervento di messa in sicurezza nei pressi di via Guardione, a pochi metri dall’ormai ex cantiere del collettore fognario, di cui ormai rimangono solo le barriere di protezione. Due i mezzi coinvolti nell’operazione, con alcuni operatori che, servendosi di una scala e di una motosega, hanno rimosso la fronda d’albero ancora penzolante dal tronco, ripristinando così le condizioni di sicurezza per automobilisti e camionisti.

Intervento dei vigili del fuoco, traffico in tilt

Ignote le cause dell’accaduto. Una volta tagliati, i rami dell’albero sono stati quasi tutti rimossi dal marciapiede. Un intervento ripreso da alcuni curiosi che si sono radunati sul posto e che si è concluso dopo alcuni minuti, quando dell’arbusto è rimasto solo il tronco principale. Durante le operazioni di messa in sicurezza, si sono registrate diverse code nell’area di via Roma e via Cavour. Il traffico, per qualche minuto, è rimasto paralizzato, visto il restringimento di carreggiata dovuto all’esecuzione degli interventi da parte del personale dei vigili del fuoco, che hanno delimitato la zona con alcuni coni stradali.

Tanti i mezzi in coda, dai mezzi pubblici ed auto e moto di privati. Fra questi, purtroppo, c’era anche una carrozza trainata da un cavallo che, con queste temperature, non dovrebbero essere in circolazione. Alcune app di settore evidenziano infatti temperature percepite di oltre quaranta gradi. Innalzamento termico che, come è noto, è dovuto all’azione dell’anticiclone africano sull’Europa.