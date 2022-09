Sbloccato l’iter per 250 assunzioni in Rap, Comune risolve contenzioso con Curatela ex Amia

Pietro Minardi di

08/09/2022

Oltre 250 assunzioni e un piano da 40 milioni di investimenti sul rinnovo dell’impianto di Bellolampo. Questa è la sintesi delle due delibere, approvate questa mattina dalla Giunta Comunale, e relative al rilancio industriale di Rap. Un piano, sottolinea l’assessore all’Ambiente Andrea Mineo “da 100 milioni di euro”. Risolto ufficialmente il contenzioso con la Curatela ex Amia. Fatto che permetterà il futuro sblocco dell’ordinanza relativa alla terza vasca bis.

Piano di assunzioni in Rap

Un piano di rilancio dell’azienda Partecipata che si snoda in due delibere di Giunta distinte. La prima, a firma del vicesindaco Carolina Varchi, riguarda il piano di fabbisogno del personale 2022-24. Le criticità di organico della Rap sono ormai ben note. Previa approvazione del piano industriale, l’azienda sarà autorizzata a procedere al reclutamento di 200 operai (110 addetti alla raccolta differenziata e 90 all’igiene del suolo) a tempo indeterminato, con un contratto di quattro anni; di 4 dirigenti, due di area tecnica e due di area amministrazione, a tempo indeterminato; e di 46 autisti di mezzi, tramite procedura concorsuale.

Investimenti su Bellolampo

La seconda delibera, sottoscritta dall’assessore all’Ambiente Andrea Mineo e dal vicesindaco Carolina Varchi, ha come oggetto la transazione fra il Comune e la Curatela ex Amia. L’accordo permette al Comune di risparmiare 47 milioni di euro . Inoltre, vengono ridefinite le aree di pertinenza della Rap nella discarica di Bellolampo. Atto questo fondamentale nello sblocco di conferimenti all’interno della terza vasca bis.

Sbloccata la transazione, il Comune potrà attingere inoltre a circa 40 milioni di euro di fondi extra-comunali da investire sul polo industriale di Bellolampo, in particolare in materia di aggiornamento degli impianti, l’acquisto di nuovi mezzi e il potenziamento della raccolta differenziata. Infine, l’amministrazione potrà ricorrere al riconoscimento di circa 21 milioni di euro, già accantonati per la gestione da parte della Rap del percolato degli scorsi anni.

Lagalla: “Far cambiare passo a Rap”

Soddisfatto del risultato raggiunto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. “Si tratta di due delibere fondamentali per il destino della Rap, nell’ottica di un miglioramento dell’efficienza del servizio di raccolta rifiuti in città. I due provvedimenti hanno l’obiettivo di far cambiare passo all’azienda partecipata in vista del nuovo piano industriale. Fin dal giorno del mio insediamento questi due passaggi rappresentavano due priorità per rilanciare l’attività della Rap e ringrazio gli assessori e gli uffici per averne compreso subito l’importanza e aver messo il massimo dell’impegno per portare a termine i due provvedimenti”.