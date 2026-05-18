Un progetto dell'associazione Life and Life e del Comune di Palermo

RAP non è soltanto una sigla. È un ritmo educativo, un nuovo linguaggio capace di trasformare una sanzione in occasione di crescita. “Rispetto, Ascolto, Partecipazione”: tre parole semplici che diventano strumenti concreti di giustizia riparativa dentro le scuole palermitane.

RAP, la giustizia riparativa nelle scuole

Sono stati diciannove i ragazzi, tra gli 11 e i 14 anni, coinvolti nel progetto “R.A.P. della Legalità”, promosso dall’associazione LIFE and LIFE ETS e finanziato dal Comune di Palermo. Giovani che avevano ricevuto uno o più provvedimenti disciplinari e che, invece di vivere la sospensione come semplice esclusione dalla comunità scolastica, hanno avuto la possibilità di intraprendere un percorso educativo alternativo, fondato sul dialogo, sulla responsabilità e sulla restituzione sociale.

Dal 15 gennaio al 15 maggio 2026, il progetto ha coinvolto quattro istituti cittadini — I.C. Montegrappa-R. Sanzio, I.C. Rita Atria, I.C. Perez Madre Teresa di Calcutta e Convitto Nazionale Giovanni Falcone — attraverso 23 percorsi dedicati ai minori destinatari di sospensioni disciplinari.

Superare la logica punitiva

L’idea alla base del progetto è quella di superare la logica puramente punitiva. La giustizia riparativa, infatti, non si limita a sanzionare l’errore, ma prova a comprenderlo, elaborarlo e trasformarlo in consapevolezza. Per questo i ragazzi hanno partecipato a laboratori psicoeducativi esperienziali e ad attività solidali concrete: dalla distribuzione di vestiti e generi alimentari fino alle esperienze di volontariato a supporto delle persone più fragili.

Secondo Valentina Cicirello, vicepresidente di LIFE and LIFE ETS, negli ultimi anni si registra un aumento dei comportamenti sanzionabili tra i minori, rendendo sempre più necessario costruire alleanze educative tra scuola, famiglia e terzo settore. In questa prospettiva, anche una sospensione può diventare uno spazio di crescita personale e relazionale, anziché una semplice punizione.

Un approccio condiviso anche dal Convitto Nazionale Giovanni Falcone, dove il progetto ha aperto un dialogo diretto tra studenti, famiglie e professionisti dell’associazione. Emblematico il caso di un alunno che, dopo avere preso parte al percorso riparativo, ha espresso il desiderio di continuare a fare volontariato anche oltre la conclusione dell’esperienza.

Tra gli aspetti più significativi emersi durante il progetto, raccontano gli operatori, c’è soprattutto la risposta dei ragazzi: molti di loro non hanno percepito il percorso come una sanzione aggiuntiva, ma come il primo vero spazio in cui sentirsi ascoltati. Un luogo libero dal giudizio, capace di accogliere fragilità, emozioni e bisogno di espressione.

Ed è forse proprio qui il cuore del R.A.P. della Legalità: insegnare che educare non significa soltanto correggere un errore, ma dare a ciascun ragazzo la possibilità concreta di riscrivere il proprio ritmo.