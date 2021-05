Prende il posto di Maurizio Miliziano

Il sindaco Leoluca Orlando ha indicato in Girolamo Caruso il nuovo Amministratore Unico di Rap in sostituzione di Maurizio Miliziano.

Ad annunciarlo è l’assessore Sergio Marino. “In queste ore – dice Marino – si sta provvedendo a definire le procedure propedeutiche alla nomina attraverso le dichiarazioni di rito che saranno presentate agli uffici mentre è già stata convocata per lunedì pomeriggio, a cura del Collegio dei Sindaci, l’Assemblea per la formalizzazione dell’incarico al nuovo Amministratore”.

Caruso, pensionato dal mese di gennaio, è stato dipendente Italter e dirigente ENEL e del Ministero Infrastrutture. Ha operato anche come Direttore nei settori sviluppo ed Ingegneria di Società operanti nel settore delle energie rinnovabili.

“A Miliziano – conclude l’assessore – esprimo un sentito ringraziamento dato che con spirito di servizio ha reso la sua disponibilità con assoluta celerità e con lo stesso spirito ha fatto un passo indietro per evitare qualunque difficoltà alla Azienda in cui ha prestato la sua opera come Consigliere con apprezzamenti diffusi in tutta la città”