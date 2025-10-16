Rapina in un bar di Capaci. I carabinieri indagano su una rapina messa a segno ieri al Bar del Corso di corso Vittorio Emanuele, a Capaci, che ha fruttato a una banda un bottino di circa 200 euro.

Sull’episodio indagano i carabinieri che, dopo aver ascoltato i testimoni, hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere dell’attività e dagli altri impianti di videosorveglianza della zona.

Secondo una prima ricostruzione tre uomini, dopo aver fatto irruzione nel bar, avrebbero minacciato un dipendente, facendogli credere di essere armato, per costringerlo ad aprire la cassa e consegnare i contanti. Poi la fuga a piedi. I militari hanno analizzato i video per accertare se i tre banditi abbiano utilizzato un’auto, magari parcheggiata lontano dal bar, per allontanarsi e fare perdere le proprie tracce.

Nei giorni scorsi, a Palermo, la polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due ragazzi di 18 e 19 anni accusati, a vario titolo, di essere gli autori di tre rapine e uno scippo nel centro storico del capoluogo, tra via Maqueda, via Roma e piazza Bellini. I quattro colpi erano stati messi a segno tra il 21 marzo e il 20 maggio scorsi, destando allarme tra i turisti e residenti del centro storico.