Si sono presentati in due armati di pistola al distributore Q8 in via Giafar a Palermo. Due giovai a volto coperto da caschi integrali hanno puntato la pistola al gestore dell’impianto.

Si sono fatti consegnare i soldi e poi sono fuggiti. Pochi minuti e hanno lasciato il gestore terrorizzato che ha subito chiamato la polizia.

Gli agenti hanno raccolto la denuncia del gestore e hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza che sono state acquisite. Sono in corso del indagini per risalire agli autori del colpo.