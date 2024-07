Gli agenti del commissariato San Lorenzo hanno eseguito un’ordinanza cautelare ai domiciliari con braccialetto nei confronti di due giovani palermitani residenti nel quartiere Zen accusati di rapina.

Il provvedimento è scattato per B.G, di 29 anni e L.R.D. Al primo sono state contestate due rapine al secondo solo un colpo. Secondo le indagini dei poliziotti il lo scorso 29 dicembre in tre sono entrati all’ufficio postale in via Gino Zappa allo Zen per portare via i soldi della cassa continua. Tra loro c’era B.G. di 29 anni. I tre con uno scooter come ariete tentarono di sfondare la saracinesca.

La prontezza di riflessi della direttrice svento il colpo. La donna si chiuse in ufficio con i vetri antisfondamento e i tre scapparono senza riuscire a portare via i soldi. Per questo tentato colpo sono ricercati altri due giovani.

Il 25 gennaio di quest’anno i due giovani di 29 e 21 anni hanno assalito in via Einaudi il furgone di sigarette portando via otto colli. Anche in questo caso ad entrare in azione sono stati in tre. Per questo colpo gli agenti cercano ancora un complice.