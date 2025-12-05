Colpo messo a segno questa mattina, intorno alle 9, contro un furgone portavalori nei pressi il supermercato Conad di via Giovanni Argento a Palermo. Due individui a volto scoperto, a bordo di uno scooter, si sono avvicinati al furgone.

Il passeggero ha strappato con forza una cassetta contenente il denaro dalle mani di una guardia giurata, per poi fuggire tra i vicoli del quartiere nella zona di via Montegrappa. Sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno immediatamente avviato le indagini.

I poliziotti della squadra mobile stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e della guardia giurata. Sono state acquisite e immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Pare ci fosse un terzo complice che avrebbe fatto da palo.