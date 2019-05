Indaga la squadra mobile

Un colpo sabato sera quasi a chiusura ha consentito a due ladri di portare quasi duemila euro da un centro scommesse a Palermo.

In due a volto coperto incuranti del sistema di videosorveglianza hanno minacciato il titolare e si sono portati via l’incasso. Quasi duemila euro.

Il colpo in pochi muniti. Il tempo di entrare dirigersi alla cassa e farsi consegnare i soldi. I due hanno detto di essere armati, ma il titolare e i dipendenti per consegnare i soldi non hanno avuto bisogno di vedere le pistole.

I rapinatori sono fuggiti. Fuori avevano lasciato lo scooter con il quale sono fuggiti via. Adesso gli agenti della squadra mobile dell’antirapina stanno passando al setaccio le immagini per risalire agli autori del colpo.