Indagano i carabinieri

Ancora una rapina ai danni del distributore Q8 in viale Regione Siciliana nei pressi di via Portello. Quattro uomini armati a bordo di uno scooter hanno messo a segno il colpo.

I quattro con il volto coperto dai caschi si sono presentati al titolare del distributore e sotto la minaccia di una pistola si sono fatti consegnare l’incasso di dieci euro.

E il secondo colpo in poche settimane. Per gli inquirenti un’azione non del tutto chiara visto anche quanto è stato portato via. Ha più il sapore dell’intimidazione.

Il colpo è stato messo a segno questa mattina. La vittima non ha avuto neppure il tempo di reagire. Preso di sorpresa non ha potuto fare altro che consegnare i soldi.

La rapina è stata ripresa dalle telecamere che hanno immortalato quei lunghissimi minuti nei quali il commerciante è rimasto in balia dei rapinatori.

Una volta afferrati i soldi i due sono fuggiti via in direzione di via Perpignano. I carabinieri gli stanno dando la caccia.