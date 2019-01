Indagano i carabinieri

Sono entrati in azione in quattro armati di pistola e si sono fatti consegnare l’incasso del supermercato Decò in via Matteotti a Casteldaccia (Pa).

Quattro malviventi sono arrivati a bordo di una Panda rubata e hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale. Hanno minacciato i dipendenti e si sono portati via i soldi in cassa. Circa mille euro.

Poi sono fuggiti. Sono scattate le ricerche da parte dei carabinieri che sono intervenuti immediatamente e dalle volanti di polizia.

Le indagini sono condotte dai militari. Si stanno acquisendo le immagini del sistema di videosorveglianza. E’ il secondo colpo nella zona tra Bagheria e Casteldaccia.

Nei giorni scorsi ad essere presa di mira era stata una parafarmacia, a Bagheria il bottino è stato di 500 euro.