Chiuso il cerchio sul colpo dalla procura di Termini Imerese

I carabinieri della compagnia di Bagheria hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip di Termini Imerese Erina Cirincione nei confronti di due palermitani di 64 anni e e 55 anni accusati di avere preso parte insieme ad altri quattro complici alla rapina della filiale Credem di Bagheria il 28 agosto del 2025. In sei a volto coperto erano entrati in banca e avevano portato via 6 mila e otto cento euro in contanti prendendoli dalle casseforti.

I due arrestati per il colpo alla banca Credem di Bagheria sono Vito Leale di 64 anni e Pietro Madonia di 55 anni.

I rapinatori avevano bloccato tutti i presenti e avevano picchiato un cliente che aveva tentato di reagire. Sono fuggiti poi a bordo di una Lancia Y rubata.

Tra il 2025 e il 2026 erano stati arrestati i primi quattro componenti del commando. Adesso grazie alle indagini e le intercettazioni ambientali e telefoniche e l’analisi di alcuni cellulari sequestrati i carabinieri, coordinati dalla procura diretta da Angelo Vittorio Cavallo, hanno identificato gli ultimi due presunti rapinatori. Sarebbe stato accertato che il commando avrebbe messo a segno altri colpi simili in altre zone in Italia e anche in una gioielleria a Bagheria.