Indagano i militari della compagnia di San Lorenzo

Ancora un colpo ad un ufficio postale. Ancora un colpo all’agenzia in via Lussemburgo. Intorno alle 12.30 è stata messa a segno una rapina da parte di due uomini che hanno svuotato le casse per poi fuggire.

Un colpo – hanno riferito alcuni testimoni – che è durato pochi istanti. I carabinieri sono poi intervenuti sul posto per perlustrare la zona a caccia dei fuggitivi.

I testimoni, ancora sconvolti nell’ufficio postale per rilasciare le dichiarazioni, hanno spiegato che la rapina è stata messa a segno da due persone entrate in azione con il volto coperto dai caschi integrali.

I malviventi hanno minacciato impiegati e clienti e si sono fatti consegnare il denaro.

“Ci sono delle indagini in corso, il bottino è ancora da quantificare”, hanno spiegato i carabinieri. Nel pomeriggio l’ufficio postale è rimasto chiuso.