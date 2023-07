Ha portato via due borse alla titolare della parrucchieria Da Antonia in via Maggiore Perni a Palermo. E’ stata rincorsa ed è nata una colluttazione con la commerciante che è riuscita a bloccare la donna.

Sono intervenuti gli agenti di polizia a bordo di una volante che hanno bloccato la donna che in questi ultimi mesi ha creato più di un dispiacere a tantissimi commercianti del centro di Palermo rubando smartphone, borse e tutto quello che trova nei pressi della cassa.

Tutto per comprarsi alcune dosi di crack. La donna è stata presa e portata in carcere al Pagliarelli. L’arresto è stato reso possibile grazie al piano di controllo del territorio voluto dal questore di Palermo Leopoldo Laricchia.

Il suo avvocato Alessandro Musso ha lanciato un appello.

“Non è pericolosa. Ha bisogno solo di aiuto e va portata in un centro specializzato per seguire persone come la mia assistita”. Nel corso delle udienza che si sono susseguite in questi mesi è stata sempre dichiarata incapace di intendere e di volere.