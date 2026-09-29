Rapina ieri sera a Palermo al centro Gold Bet che fa angolo tra corso Tukory e via Francesco Paolo Perez. Due rapinatori armati e a volto coperto dal passamontagna hanno fatto irruzione dentro il centro scommesse poco prima che iniziasse la partita dell’Italia.

Hanno preso i soldi e stavano per uscire quando due poliziotti arrivati a bordo di una volante li hanno sorpresi mentre stavano per uscire dal locale.

Uno è stato bloccato per terra, il secondo è riuscito a scappare inseguito dal secondo agente e braccato dagli agenti delle volanti che nel frattempo sono arrivati in soccorso. Anche il secondo poco dopo è stato arrestato.

I due sono entrambi del quartiere Ballarò. Il colpo è avvenuto davanti a tanti passanti e automobilisti che percorrevano la strada.