Indaga la polizia

Rapina in casa a Palermo. I contorni sono ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione un uomo è entrato in casa di un anziano armato di pistola in via San Basilio a Palermo e si è fatto consegnare i soldi e una carta di credito.

Il rapinatore, entrato nell’abitazione al primo piano, sotto la minaccia dell’arma ha chiesto alla vittima di consegnare tutto quello che aveva in casa.

Ha cercato anche nei cassetti e rovistato negli armadi. Il tutto all’ora di pranzo. Una volta trovato soldi e carta di credito è fuggito.

Sono in corso indagini della polizia intervenuta chiamata dall’anziano dopo che l’uomo è fuggito via.