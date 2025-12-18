Rapina in un bar in via Gino Zappa allo Zen di Palermo. In cinque malviventi armati sono entrati nel bar Barbara, con il volto coperto seminando il panico tra i presenti.

I rapinatori hanno costretto i dipendenti a inginocchiarsi sotto la minaccia dell’arma. In pochi minuti, il gruppo è riuscito a impossessarsi di circa 2.000 euro in contanti prelevati dalla cassa, a cui si sono aggiunti numerosi blocchetti di gratta e vinci e diverse stecche di sigarette.

Subito dopo i cinque complici sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce tra i padiglioni del quartiere, probabilmente a bordo di mezzi lasciati pronti nelle vicinanze.

Le indagini sono condotte dalla polizia che ha avviato le indagini e i rilievi per individuare tracce utili all’identificazione dei responsabili. Gli investigatori stanno ora vagliando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per ricostruire la via di fuga del commando.