Gli agenti di polizia del commissariato “S. Lorenzo”, hanno eseguito la misura della custodia cautelare domiciliare nei confronti di un 37enne, incensurato palermitano, poiché accusato del reato di rapina aggravata.

Lo scorso 6 agosto, un uomo con folta barba ed occhiali da sole, aveva effettuato una rapina presso un esercizio di casalinghi a Sferracavallo quando nei locali presi di mira erano presenti una donna ed il fratello minorenne.

Dopo una iniziale fase di studio, l’assalitore, sinceratosi di esser solo senza altri clienti, si era avvicinato alla cassa e, puntato un grosso coltello da cucina all’indirizzo della proprietaria, le aveva chiesto il denaro del registratore.

Per vincerne gli iniziali tentennamenti, il giovane aveva preso per mano con sé il minore, di fatto minacciando la donna di ritorsioni sul fratello.

Aveva così ottenuto banconote e monete per circa 200 euro. Sin da subito i poliziotti hanno avviato il corso delle loro indagini senza lasciare nulla al caso. Sono stati esaminati i frame desunti dall’impianto di videosorveglianza che hanno restituito particolari essenziali ai fini dell’individuazione del rapinatore come articoli di abbigliamento e, soprattutto, un tatuaggio sul braccio.

Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati trovati capi d’abbigliamento perfettamente sovrapponibili a quelli del rapinatore.