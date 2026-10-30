I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Piazza Verdi hanno arrestato un 28enne palermitano, accusato di due rapine consumate e due tentate nei pressi di una stazione della metropolitana Vespri di Palermo.

Il giovane armato di una pistola giocattolo priva del tappo rosso, del tutto simile a un’arma vera ha messo a segno i colpi tra i passanti.

Ha prima minacciato un 36enne facendosi consegnare 50 euro in contanti e, poco dopo, con le stesse modalità, ha costretto un 22enne a consegnargli altri 50 euro. Ha poi tentato di rapinare altri due giovani, senza riuscirci per la presenza di passanti che lo hanno spinto a desistere.

I militari lo hanno individuato e bloccato vicino alla stazione con ancora addosso la replica della pistola. Durante l’identificazione il 28enne ha mostrato una carta d’identità con il chip rimosso ed è stato quindi denunciato anche per falsità materiale commessa da privato.

L’indagato si trova nel carcere Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida.