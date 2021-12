Indaga la polizia

Rapina ad un supermercato in via Archimede a Palermo. Due uomini a volto coperto e armati di coltello hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale.

Hanno minacciato il titolare e si sono portati via l’incasso. Un colpo messo a segno in pochi minuti. I due una volta dentro si sono diretti verso la cassa. Sotto la minaccia del coltello si sono fatti aprire il cassetto e hanno preso i soldi, circa 500 euro, Una volta fuori sono fuggiti pare a piedi verso le viuzze del Borgo Vecchio.

Sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno raccolto le testimonianze del commerciante. Non è chiaro se nell’esercizio ci fossero o meno le telecamere.

L’uomo molto impaurito ha raccontato ai poliziotti quanto successo. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del colpo.

Nei giorni scorso un uomo alle quattro di notte è stato rapinato in via Maqueda. Anche in questo caso in due lo avrebbero fermato e sotto la minaccia di un coltello si sono fatti consegnare il borsello che conteneva soldi e il cellulare. Anche in questo caso le indagini sono condotte dalla polizia.