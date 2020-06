Bloccati dagli agenti delle volanti

La Polizia di Stato ha arrestato due ghanesi di 22 e 34 anni e un gambiano di 21 anni accusati di una rapina violenta ad autista romeno di un pullman di linea, proveniente dall’est Europa ed in transito a Palermo.

Domenica pomeriggio l’autista si era fermato in via Pecoraino per un guasto meccanico. E’ stato raggiunto da i tre che lo hanno picchiato e derubato del cellulare e di 100 euro.

Grazie alle descrizioni dell’autista gli agenti delle volanti in via Messina Marine hanno bloccato i tre. Nel corso della perquisizione è stato ritrovato il cellulare sottratto alla vittima.

L’autista aggredito ha riconosciuto i tre giovani. Il cellulare è stato riconsegnato.