L'erogazione ripristinata alla fine dei lavori

A causa di alcuni lavori di manutenzione sulla rete fognaria, mancherà l’acqua a Palermo nella zona di Marinella a Partanna Mondello. Qualche disservizio anche a Carini.

L’Amap informa che, per consentire i lavori di collegamento della rete fognaria in via Partanna Mondello angolo via Caduti sul Lavoro, dalle ore 8 alle ore 18 di giovedì 11 giugno sarà interrotto l’approvvigionamento idrico nella zona denominata Marinella.

“Si verificheranno disservizi nella via Partanna Mondello tratto compreso tra piazza Mandorle e via Spina Santa e nelle vie E. Salgari, Calcante, Caduti sul Lavoro, C. Collodi, Rizzuto – scrive l’azienda in una nota -. L’erogazione idrica verrà ripristinata al termine dell’intervento e si normalizzerà nelle 24 ore successive, salvo imprevisti.

L’Amap informa inoltre che, a seguito di lavori urgenti da eseguire presso il serbatoio di distribuzione Sofia, nella giornata di oggi 9 giugno, si verificheranno disservizi nell’erogazione idrica alle seguenti zone di utenza del Comune di Carini. Disagi in corso Italia (tratto compreso tra l’incrocio con via Palermo e l’incrocio con via Leopardi), Via Sant’Anna, Via Pascoli, Via G. Leopardi. I normali turni di erogazione verranno ripristinati, a meno di imprevisti rilevati in corso d’opera, dalla giornata di mercoledì 10 giugno.

Per eventuali informazioni si potrà contattare i seguenti numeri: 091/279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).