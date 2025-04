Il gup del tribunale dei Minorenni, Nicola Aiello, ha condannato tre giovanissimi che ha processato con il rito abbreviato per la rapina alla gelateria Anni 20 di via Mattarella a Bagheria. Per farsi consegnare i soldi, non avrebbero esitato a colpire alla testa col calcio dell’arma la cassiera.

Il giudice ha condannato a 3 anni 7 mesi e 10 giorni al più grande del gruppo, che ora è maggiorenne ed è difeso dall’avvocato Loredana Mancino, e 8 mesi ciascuno agli altri due. La rapina alla gelateria, che aveva fruttato poco più di mille euro, risale alla notte tra il 12 e il 13 novembre del 2021.

I tre ragazzi erano fuggiti a bordo di una Fiat Panda rubata e per rintracciarli i carabinieri avevano utilizzato anche le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della zona.