Indaga la polizia

Tre rapine sono state messe a segno a Palermo. Vittime tre donne. L’ultima in ordine di tempo la scorsa notte in via Archimede.

Una giovane è stata avvicinata da tre giovani che armati di coltello le hanno portato via soldi e cellulare. Erano le tre del mattino e la giovane era stata rientrando a casa.

I tre dopo il colpo sono fuggiti.

Un altro colpo in via Pietro Platania. Anche in questo caso il rapinatore ha preso di mira una donna che è stata spinta e le ha portato via un orologio dal valore di alcune migliaia di euro. Anche in questo caso il malvivente è fuggito.

L’ultimo colpo in via Filippo Speciale. Una donna aveva prelevato dei soldi al bancomat è stata seguita e rapinata da due giovani a bordo di uno scooter. Le indagini sulle tre rapine sono condotte dalla polizia.