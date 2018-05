Il colpo da 4 mila euro

Rapina questa sera in via delle Concilizione a Palermo. Due uomini con i volti coperti da caschi neri sono entrati in un centro scommesse e hanno preso armi in pugno i soldi della cassa.

Uno dei gestori ha cercato di reagire ed è stato colpito con un oggetto all’addome. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito all’ospedale Civico.

Secondo una prima ricostruzione il colpo ha fruttato 4 mila euro.

Indaga la polizia. Agenti che sono intervenuti anche in via Mariagrazia Di Giorgio dove un corriere Gls è stato rapinato. Anche in questo caso due uomini a bordo di una moto e con il casco in testa sono entrati e hanno portato via 500 euro.

Un altro colpo nel primo pomeriggio ai danni di un esercizio commerciale in via Altofonte Pausa Caffè. Anche in questo caso ad agire due uomini arrivati a bordo di uno scooter e con in testa caschi neri.