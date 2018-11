Nuova rapina a corriere a Palermo. Il dipendente è stato rapinato stamattina a Villabate da una banda che è entrata in azione intorno alle 10. I malviventi hanno atteso il momento migliore per l’assalto al trasportatore che è stato scaricato in strada senza telefonino a poche centinaia di metri dal punto in cui era stato fermato.

Mentre i banditi si allontanavano con il carico, il corriere ancora sotto choc è riuscito a lanciare l’allarme al 113.

Sono arrivate alcune volanti dell’Ufficio di prevenzione generale e scorso pubblico della polizia che hanno ascoltato il racconto della vittima della rapina. Quindi è stata diramata una nota di ricerche con i pochi dettagli acquisiti per risalire all’identità dei componenti della banda.

Durante una perlustrazione delle zone vicine i poliziotti hanno trovato il furgone utilizzato per le consegne in via Pecoraino, a Brancaccio. Il mezzo era vuoto: i rapinatori avevano già portato via tutti i pacchi e prima si erano anche fatti consegnare i contanti. Ancora da quantificare il bottino. E’ stato richiesto inoltre l’intervento degli agenti della sezione Scientifica che hanno analizzato la scena del crimine per cercare impronte digitali.

I poliziotti hanno acquisito anche le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza piazzate lungo gli ipotetici percorsi seguiti dalla banda. Le riprese potrebbero consentire agli investigatori di scoprire dove è avvenuto il trasbordo, utilizzando quale mezzo e chiarendo l’eventuale esistenza di un magazzino in cui nascondere i colli rubati.