Indaga la polizia

Un corriere della Tnt è stato rapinato in via Orecchiuta a Palermo nella zona di via Villagrazia. Due giovani sui 25, 30 anni hanno avvicinato il dipendente che aveva appena aperto il furgone per consegnare alcuni pacchi ed è stato minacciato e rapinato.

I due a volto coperto con cappucci e occhiali da sole si sono fatti consegnare i soldi che aveva appena preso nel corso delle consegne.

Il bottino è da quantificare. Poi sono fuggiti a piedi verso via Villagrazia.

La vittima non appena è rimasta sola ha chiamato gli agenti di polizia che adesso stanno indagando per risalire ai due malviventi. Sono intervenuti anche gli agenti della squadra mobile.

Appena un mese fa una rapina con le stesse modalità è stata mesa a segno in piazza San Lorenzo nella zona della stazione e nei pressi della clinica Maddalena.