Indaga la polizia

Lo ha bloccato e picchiato per strappargli il rolex che aveva al polso. Un uomo con il volto coperto da casco ha fermato un uomo di 77 anni che stava passeggiando in viale Regina Margherita a Palermo.

La vittima è stata picchiata e rapinata dell’orologio. L’uomo ha cercato di reagire, ma non c’è stato nulla da fare.

Tutto si è verificato in pieno giorno. Pare che nessuno sia intervenuto in soccorso della vittima che sarebbe stato sindaco di un paesino in provincia di Palermo.

L’anziano è stato soccorso dai sanitari del 118 e medicato delle ferite alle braccia. Sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno