Indaga la polizia

Lo hanno seguito e rapinato in via Lascaris alla Zisa. Aveva quasi ultimato il giro delle macchinette quando i banditi lo hanno bloccato nei pressi di una tabaccheria non distante dal tribunale di Palermo.

L’impiegato di una ditta che si occupa della gestione e manutenzione delle slot machine è stato rapinato poco prima che entrasse in una tabaccheria.

Secondo quanto riferito dalla vittima i malviventi erano in due e incappucciati. Lo avrebbero minacciato lasciando intendere di essere armati di pistola e poi gli avrebbero portato via una sacca contenente l’ingente somma di denaro, probabilmente prelevata dai terminali Vlt di altri esercizi commerciali.

A quel punto i rapinatori sono fuggiti a bordo di uno scooter facendo perdere le proprie tracce. Allertata dall’impiegato appena derubato, la polizia è intervenuta sul posto con due pattuglie per raccogliere le prime informazioni, verificare la presenza di telecamere in zona e avviare le ricerche