Rapinato un turista americano a Palermo da un gruppo di ragazzini. L’uomo in comitiva con altri connazionali è stato accerchiato in via Maqueda, a pochi passi dai Quattro Canti.

Senza che lui potesse fare nulla gli è stato strappato dalle mani il cellulare Iphone. I ragazzini sono fuggiti verso il mercato di Ballarò. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Furti a impianti di distributori di benzina in viale Michelangelo

Ladri in azione in due distributori d benzina a Palermo. I colpi in viale Michelangelo. Sono state scardinate prima la saracinesca di un distributore Ip e poi la porta di ingresso di un impianto Eni.

Sono stati portati soldi che erano in cassa, pc e modem. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Possibile che a mettere a segno i colpi sia stata la stessa banda.

Pochi giorni fa sempre in viale Michelangelo i malviventi avevano tentato il colpo nell’area di servizio Q8 con un flex, ma sono fuggiti a mani vuote.