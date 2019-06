Indaga la polizia

Due rapine nei pressi della questura di Palermo. Le vittime due donne. Il primo assalto è scattato alle 9,30 del mattino, quando una donna è stata immobilizzata in via dei Biscottai da un extracomunitario, che l’ha presa per un braccio per portarle via il telefono cellulare.

Di sera è stata la volta di una turista inglese di 69 anni, affrontata da un malvivente in piazza Sett’Angeli, alle spalle della cattedrale.

Il rapinatore non ha esitato a scaraventare la malcapitata sul selciato per portarle via la borsa nella quale c’erano il telefonino, 40 euro e documenti.

La donna, sotto choc e dolorante, è stata poi raggiunta dai poliziotti, ai quali ha raccontato la sua disavventura.