Indaga la polizia

Nuovo colpo ad un supermercato Conad a Palermo. Sono quattro in due giorni. Tre banditi armati di pistola, che portavano le mascherine chirurgiche e indossavano i guanti in lattice, hanno fatto irruzione nel tardo pomeriggio di ieri all’interno del punto vendita di viale Cavarretta, in zona Mondello.

Secondo una prima ricostruzione i tre componenti della banda sono entrati in azione intorno alle 19.45. Dopo aver minacciato i presenti, uno è rimasto sull’uscio per controllare la situazione mentre gli altri due hanno puntato verso il registratore di cassa.

Una volta arraffati i contanti (bottino di circa 600 euro), i rapinatori sono scappati a bordo di una macchina facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia per ascoltare i lavoratori e acquisire le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza.

Negli ultimi due giorni altri tre supermercati con la stessa insegna sono stati “visitati” dai rapinatori. L’ultimo è stato quello di via Partanna Mondello, intorno alle 15.30 di ieri. Mercoledì invece era toccata ai punti vendita di via Settembrini, zona Noce, e di corso Calatafimi.