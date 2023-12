Due rapine in provincia di Palermo. Sono stati presi di mira un supermercato e una farmacia. I due colpi sono stati messi a segno nel giro di pochi minuti a Cinisi e a Villabate. Nel primo caso due uomini con il volto travisato e armati di coltello hanno fatto irruzione nel supermercato Todis di via Nazionale a Cinisi: poco prima della chiusura serale hanno minacciato gli impiegati e si sono fatti consegnare i soldi che si trovavano nelle casse, circa mille e cinquecento euro.

Poi si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Dal supermercato è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili: al vaglio ci sono le immagini delle telecamere da cui potrebbero emergere importanti dettagli per rintracciare i due rapinatori.

Un rapinatore è entrato nella farmacia Caporale di Villabate e ha puntato contro i dipendenti un coltello. Si è impossessato di circa duecento cinquanta euro e si è poi dato alla fuga a piedi. Anche in questo caso le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno passando al setaccio i filmati delle telecamere della videosorveglianza.

Una fiaccolata contro le rapine

Una fiaccolata per illuminare la zona della stazione centrale di Palermo ancora al buio e dove si ripetono furti, rapine e aggressioni. “Accogliamo il desiderio di alcuni residenti ed esercenti del quartiere Oreto Stazione di illuminare il nostro territorio durante la sera del 21 dicembre 2023 – dicono i frati – Desideriamo che ciascuno ponga in essere delle proposte valide per migliorale le condizioni della nostra zona e si impegni alla convivenza civile e alla salvaguardia del bene comune, interpellando la coscienza civica e restituendo alle Istituzioni le responsabilità che competono a ciascuna parte. Invitiamo tutti a partecipare alla fiaccolata di sensibilizzazione che partirà dalla via Torino e si concluderà in piazza Sant’Antonino e ad un’assemblea pubblica dei residenti e degli esercenti che si svolgerà nella nostra chiesa. A tutti sia a cuore il bene del nostro quartiere e dei residenti, pertanto la partecipazione di ognuno è importante e rappresenta una nuova stagione di legalità e di bellezza”.

Adesione dei commercianti vittime di furti

Un’iniziativa che trova l’adesione della titolare del bar Gran Cafè Torino vittima di quattro furti in appena un mese. “Con questa fiaccolata – dice la commerciante – vogliamo sensibilizzare le istituzioni sul tema della vivibilità e sicurezza del quartiere. Quest’ultima richiede inevitabilmente la presenza delle forze dell’ordine nel quartiere per garantire il quieto vivere. Grazie a tutti coloro i quali saranno presenti all’evento”.

Il vice presidente della circoscrizione Nicolao

Si fermi al più presto questa escalation di violenza e di paura, servono presidi fissi, dice Antonio Nicolao vice presidente della prima circoscrizione continuo a ricevere lamentele e segnalazione da parte dei residenti del centro storico, esattamente come quelle che ricevevo prima del corteo del 12 giugno che gridava più sicurezza e legalità per Palermo. Ma nessuna risposta di audizione è arrivata dalla prefettura in favore della istituzione come la prima circoscrizione. Abbiamo chiesto di poter essere ascoltati tutto il consiglio della prima circoscrizione, proprio perché siamo il primo anello di collegamento tra cittadini e istituzioni, anche per evitare di fare esporre quei cittadini che sono disponibili a raccontare situazioni che meritano un attenzione da parte delle forze dell’ordine o della polizia municipale e che potrebbero rilevarsi utili.

E nel frattempo continuiamo ad assistere all’aumento di ogni genere di reato, negli ultimi giorni registriamo la reiterazione di diversi furti in via Trieste, via Pavia via Manzoni via santa Rosalia, via Maqueda alta, vicolo Gaffi.

Insomma quasi tutte le strade adiacente la stazione centrale dove sono stati rotti diversi vetri di autovetture per rubare all’interno o come in via Napoli ancora vetrine spaccate, per non parlare delle paure manifestate da alcuni turisti che chiedono una volta giunti alla reception del b&b quali sono i locali, le strade e i quartieri da evitare!

Insomma non mi pare che ci sia stata una maggiore attenzione a quanto chiesto da associazioni, parti sociali e istituzione il 12 giugno attraverso il corteo. È importante che la prefettura ascolti chi vive il territorio tutti i giorni, mi pare che ogni consigliere di circoscrizione rappresenti centinaia e centinaia di residenti, siamo pagati per ascoltare, proporre e consigliare i residenti, ma così possiamo solo ascoltare inerti, ecco perché questa fiaccolata proprio per sensibilizzare gli organi preposti alla sicurezza.

