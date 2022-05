Rapine a farmacie e supermercati a Palermo, indaga la polizia

Ignazio Marchese di

26/05/2022

Tre rapine si sono verificate nelle ultime ore a Palermo. Le indagini sui colpi sono condotte dalla polizia.

Colpito un supermercato

La prima è stata messa a segno nel supermercato Hard Discount in via Guglielmo Borremans a Palermo.

Un uomo armato di pistola è entrato nell’esercizio commerciale e ha portato via l’incasso, circa 500 euro. Poi è fuggito via pare a bordo di uno scooter.

Farmacia nel mirino dei rapinatori

Il secondo colpo in una farmacia in via Salgari nella zona di Tommaso Natale. Anche qui un uomo armato di pistola è entrato nell’esercizio commerciale e si è diretto alla cassa. Ha minacciato il titolare portando via quello che c’era in cassa.

Rapina anche in strada a passante

L’ultima rapina in strada in via Roma. Un uomo e una donna hanno bloccato un giovane di 20 anni di Caltanissetta con una scusa. Poi d’un tratto l’uomo ha strappato la collana d’oro al collo della vittima provocandogli delle ferite. I due sono fuggiti nelle stradine che poi portano nel mercato di Ballarò.

Poche ore prima l’arresto di altri rapinatori

Poche ore prima i carabinieri avevano arrestato due rapinatori ritenuti responsabili di due colpi mentre ne avrebbero tentati altri quattro andati a vuoto. Le indagini sono state condotte dai militari della compagnia Piazza Verdi e della stazione di Villabate.

Nel primo caso i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Palermo, su richiesta della procura, nei confronti di un giovane di 27 anni, accusato di una tentata rapina a mano armata, commessa alle prime ore dello scorso Natale alla Stazione Centrale di Palermo.

Il giovane per rapinare un passeggero l’avrebbe ferito alle gambe con un coltello e sarebbe fuggito via solo dopo ‘intervento di un passante. I militari della compagnia di Misilmeri hanno eseguito un provvedimento di fermo, convalidato dal gip, nei confronti di un giovane di 29 anni accusato di una rapina e di quattro tentate rapine.