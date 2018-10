presso la sede di sicindustria

In occasione dell’Anno del turismo Europa-Cina, Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, organizza il B2B Tourism Sicily-China, in collaborazione con l’assessorato regionale al Turismo, Federturismo Sicindustria, Enit Pechino, Klm Airlines, Eupic (Een China).

L’appuntamento è per domani, alle 15, presso la sede di Sicindustria, in via Alessandro Volta, 44, a Palermo.

Centocinquanta i meeting già programmati attraverso la piattaforma online tra oltre 60 imprese siciliane e i tour operator cinesi. All’incontro di brokeraggio parteciperanno anche alcuni importanti rappresentanti di media cinesi interessati a scoprire la Sicilia e a sviluppare rapporti di collaborazione con media, blogger e influencer locali per la promozione dei due territori.