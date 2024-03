Indagini dei carabinieri

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 46 anni di Ciminna accusato di furto. I militari insieme ai tecnici dell’azienda del metano hanno accertato che l’uomo aveva realizzato un allaccio abusivo alla rete del gas per alimentare la propria abitazione.

Brucia scarti di potatura e rifiuti, arrestato a Partinico

I carabinieri hanno arrestato un giovane di 20 anni sorpreso a bruciare scarti di potatura, legname ma anche rifiuti nel proprio terreno in campagna a Partinico (Palermo). I militari sono stati attirati dalla colonna di fumo che si era alzata ed era ben visibile dal paese.

Arrivati in via dell’Avvenire hanno sorpreso il giovane che stava dando fuoco ad una catasta di legno. Un’operazione pericolosa che a volte ha provocato vasti incendi. Il giovane è stato arrestato per combustione illecita di rifiuti.