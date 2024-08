Una grossa moto Bmw è stata rubata nei giorni scorsi a un turista brasiliano che stava trascorrendo una vacanza a Palermo. Seguendo il gps installato nel dueruote gli agenti di polizia del commissariato Libertà sono arrivati in un magazzino in via Conte Ruggero ad angolo con via Empedocle dove sono stati trovati altri tre scooter rubati. Tre dei mezzi sono già stati restituiti ai loro proprietari.

La moto

Dentro la rimessa c’erano una Bmw Gs del turista brasiliano, una moto da cross Yamaha 250 e due scooter, un Honda Sh e un Piaggio Liberty 200, quest’ultimo rubato ad ottobre dell’anno scorso. Gli scooter sono stati riconsegnati ai loro proprietari, mente il mezzo del turista, ormai già in viaggio per ritornare in Brasile, e l’altra moto sono state momentaneamente affidate in custodia giudiziale a una ditta convenzionata. Oltre ai mezzi, i poliziotti hanno anche ritrovato diverse centraline Bmw che sono state sequestrate.

Il fermo a Partinico

I carabinieri della compagnia di Partinico hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di ragazzo di 15 anni accusato di tentata estorsione e furto. Una pattuglia della stazione di Balestrate, su segnalazione dalla centrale operativa della compagnia di Alcamo, ha intercettato lungo la strada statale 187 un’autovettura che era stata rubata guidata dal minorenne con già con diversi precedenti di polizia.

Il furto

Il ragazzo è stato anche trovato in possesso di un telefono cellulare rubato ad un uomo di 77 anni qualche ora prima. Il proprietario del telefono aveva inoltre denunciato che dopo il furto, sua figlia aveva ricevuto una telefonata con la quale le venivano chiesti 50 euro per la riconsegna del cellulare. I carabinieri avrebbero identificato proprio il quindicenne quale autore della tentata estorsione. Il gip del tribunale per i minorenni di Palermo ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare del collocamento in comunità.

