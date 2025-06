E’ stato anticipato a martedì l’incontro a Palermo negli uffici della Capitaneria di porto la nuova riunione sugli accertamenti irripetibili che servirà a fare il punto sul recupero del Bayesian, il veliero affondato il 19 agosto del 2024 al largo di Porticello.

Dopo quanto successo con la morte del sub olandese e le nuove modalità di recupero è necessario fare il punto su quanto accadrà da qui fino a quanto il veliero sarà portato a galla. Saranno presenti, come successo a Porticello lo scorso 7 maggio gli inquirenti, i consulenti, e gli avvocati degli indagati, oltre ai legali di parte civile delle vittime.

Furono sette i morti nel naufragio, tra cui il magnate inglese Mike Lynch. Sono tre gli indagati, si tratta dei membri dell’equipaggio – il comandante neozelandese James Cutfield, l’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio di guardia Matthew Griffith – iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Termini Imerese per omicidio colposo plurimo e naufragio colposo.

Dopo la morte del sub olandese Rob Cornelis Huijben, avvenuta lo scorso 9 maggio durante le operazioni di recupero del veliero Bayesian a Porticello, è stata aperta una seconda inchiesta che vede indagati De Kam Pieter Leedert Willem, legale rappresentante della società olandese Smit Salvage, per cui lavorava Huijben, Willem Mange Woute, responsabile della sicurezza, e Jeroen Mooij, direttore del cantiere. Sono indagati di omicidio colposo e violazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.