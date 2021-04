“Al via transizione energetica per le isole minori siciliane” dice l’assessore Baglieri

16/04/2021

Regione approva la transizione energetica Finanziati impianti da fonti rinnovabili Sicilia è tra regioni d’Europa con maggior potenziale rinnovabile Il primo passo per la transizione energetica delle isole minori della Sicilia è iniziato. Il governo Musumeci ha approvato il piano per avviare il progetto denominato “Green Island” che servirà a sfruttare le fonti rinnovabili abbandonando gradualmente quelle tradizionali ed inquinanti. Ne parla l’assessore regionale all’Energia, Daniela Baglieri, che commenta: “ll progetto Green Island si inserisce nell’ambito della strategia di decarbonizzazione per la Sicilia, in linea con i modelli di sviluppo sostenibile coerenti con gli obiettivi della transizione energetica. Verranno finanziati impianti da fonti rinnovabili che possano superare l’ostacolo allo sviluppo costituito da ridotte potenzialità di generazione elettrica nelle isole minori. L’economia circolare suggerisce che la Sicilia è tra le regioni d’Europa con il maggior potenziale di produzione rinnovabile e questo rappresenta uno dei futuri obiettivi su cui sta investendo il governo regionale”. Strategie diverse per ogni singola isola La maggior parte delle isole minori non può raggiungere al momento l’autonomia energetica impiegando unicamente le fonti di energia rinnovabile. Soprattutto per la mancanza di adeguati spazi e per i limiti imposti dalla normativa paesaggistica. È stata, dunque, predisposta una strategia per la transizione energetica diversa per ogni singola isola, in funzione delle caratteristiche territoriali e delle opportunità di connessione elettrica alla rete nazionale. Prevista transizione completa entro il 2030 L’obiettivo è creare le condizioni per un regolare sviluppo delle attività economiche e imprenditoriali, per raggiungere l’auspicata transizione perseguita con il piano energetico ambientale della Regione, in corso di approvazione, che prevede di trasformare entro il 2030 in “Green Island” le isole minori siciliane. Una road-map verso la decarbonizzazione Si tratta quindi di una road-map che traccia un percorso verso la decarbonizzazione, tenendo conto delle condizioni attuali del sistema elettrico delle isole, caratterizzate nella loro generalità da una serie di aspetti comuni quali l’elevata variazione stagionale degli abitanti, con una grande variabilità della domanda elettrica, la dipendenza energetica da fonti esterne (principalmente petrolio e derivati), la scarsa sicurezza elettrica e il ridotto sviluppo di fonti di energia rinnovabili.

