Lo ha deciso il Tar di Palermo

Il regolamento dei Dehors del 2022 e l’ordinanza del sindaco del 2023 sulle sanzioni da applicare per l’occupazione del suolo pubblico agli esercizi comunali a Palermo sono in contrasto tra loro e così i giudici della terza sezione del Tar di Palermo (presidente Roberto Valenti) hanno annullato un provvedimento di chiusura temporaneo del bar Caffetteria Olivuzza di Rosalia Mondello.

La commerciante difesa dagli avvocati Carmelo Belponer e Giancarlo Pellegrino ha messo in evidenza nel ricorso come in caso di recidiva di occupazione di suolo pubblico l’ordinanza sindacale e il regolamento comunale, fonte superiore alla prima sono divergenti sulla sanzione da comminare in caso di due accertate occupazioni abusive di suolo pubblico.

Secondo il regolamento con 3 giorni di chiusura, secondo l’ordinanza con 5 giorni di chiusura. Il provvedimento emesso nei confronti del bar Caffetteria Olivuzza era di 10 giorni.

“A causa dell’eccessiva durata del procedimento di rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico che avevo richiesto, sono stata multata due volte. Se non avessi presentato ricorso e il mio bar fosse rimasto chiuso per dieci giorni – dice Rosaria Mondello – avrei subito un grave danno economico. Non smetterò mai di ringraziare gli avvocati Carmelo Belponer e Giancarlo Pellegrino per la loro professionalità e disponibilità”.