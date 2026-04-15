L'incontro con i rappresentanti del Club a Palazzo d'Orléans

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha accolto ieri pomeriggio a Palazzo d’Orléans una delegazione dell’Athletic Club Palermo, guidata dal vicepresidente Antonio Cottone e dal direttore generale Giorgio Perinetti, in un incontro dedicato al valore sportivo e identitario della squadra.

La consegna della maglia simbolo della città

Nel corso dell’incontro, i rappresentanti del club, che milita in Serie D, hanno consegnato al governatore il gagliardetto ufficiale e la maglia utilizzata durante la partecipazione alla Viareggio Cup.

Si tratta di un ritorno significativo per il calcio siciliano: erano infatti trascorsi dieci anni dall’ultima presenza di una squadra dell’Isola nella prestigiosa competizione giovanile internazionale.

La maglia, caratterizzata dai colori giallorossi, presenta due elementi iconici della città: le immagini del Castello Utveggio e di Santa Rosalia, patrona di Palermo.

Il presidente Schifani ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalla società. Durante l’incontro ha sottolineato l’importanza dello sport come strumento di crescita e coesione sociale, rivolgendo anche un messaggio di incoraggiamento alla squadra. Il governatore ha quindi formulato i suoi auguri in vista del finale di stagione, riconoscendo l’impegno e i risultati raggiunti dal club.

L’Athletic Club Palermo sta vivendo una stagione positiva. La squadra occupa attualmente il quarto posto in classifica, posizione che testimonia un cammino solido e competitivo. Un risultato che assume ancora più valore se si considera la crescita del progetto sportivo negli ultimi anni e l’attenzione verso i giovani talenti.