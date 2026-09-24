Resta ferito in un incidente stradale a Palermo, muore in ospedale

Redazione di

24/09/2026

Nunzio La Torre, 39 anni, palermitano è morto in ospedale dopo un incidente avvenuto all’incrocio tra via Altofonte e via Olio di Lino. La Torre viaggiava a bordo di uno scooter Peugeot Geopolis, insieme alla compagna, e una Nissan Qashqai, guidata da un uomo di 31 anni.

L’uomo era ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Civico.

Il suo cuore ha smesso di battere. L’uomo di 31 anni è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale.

Secondo una prima ricostruzione, La Torre e la moglie provenivano da via Olio di Lino, dove all’incrocio c’è un segnale di “Stop”, mentre l’automobilista, che percorreva via Altofonte, avrebbe svoltato a sinistra in via Olio di Lino. L’impatto si è rivelato violentissimo. Il 39enne, soccorso dai sanitari del 118, è stato portato d’urgenza al Civico insieme alla moglie, che a causa della caduta ha riportato la frattura del bacino e altre lesioni. Terminato l’intervento di chiurugia vascolare, La Torre è stato trasferito nel reparto di Rianimazione dove settimane dopo è deceduto per via delle profonde lesioni.

A ricostruire l’accaduto sono stati gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno inoltre sequestrato i mezzi. Dai primi accertamenti è emerso che alla vittima era stata revocata la patente e, dunque, forse non avrebbe dovuto trovarsi alla guida. Il trentunenne al volante della Qashqai è stato temporaneamente iscritto nella lista degli indagati, con l’accusa di omicidio stradale, in attesa che venga chiarita con precisione la dinamica dell’incidente. Strazianti i messaggi d’amore pubblicati dalla moglie sui social insieme alle loro foto: “Come faccio a vivere senza di te? Parlerò di te, scriverò di te, ti porterò per sempre con me”.