Resta ferito in un incidente stradale a Palermo, muore in ospedale

Nunzio La Torre, 39 anni, palermitano è morto in ospedale dopo un incidente avvenuto all’incrocio tra via Altofonte e via Olio di Lino. La Torre viaggiava a bordo di uno scooter Peugeot Geopolis, insieme alla compagna, e una Nissan Qashqai, guidata da un uomo di 31 anni.

Aggiungi BlogSicilia alle tue
Fonti preferite su Google
AGGIUNGI

L’uomo era ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Civico.

Il suo cuore ha smesso di battere. L’uomo di 31 anni è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale.

Secondo una prima ricostruzione, La Torre e la moglie provenivano da via Olio di Lino, dove all’incrocio c’è un segnale di “Stop”, mentre l’automobilista, che percorreva via Altofonte, avrebbe svoltato a sinistra in via Olio di Lino. L’impatto si è rivelato violentissimo. Il 39enne, soccorso dai sanitari del 118, è stato portato d’urgenza al Civico insieme alla moglie, che a causa della caduta ha riportato la frattura del bacino e altre lesioni. Terminato l’intervento di chiurugia vascolare, La Torre è stato trasferito nel reparto di Rianimazione dove settimane dopo è deceduto per via delle profonde lesioni.

A ricostruire l’accaduto sono stati gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno inoltre sequestrato i mezzi. Dai primi accertamenti è emerso che alla vittima era stata revocata la patente e, dunque, forse non avrebbe dovuto trovarsi alla guida. Il trentunenne al volante della Qashqai è stato temporaneamente iscritto nella lista degli indagati, con l’accusa di omicidio stradale, in attesa che venga chiarita con precisione la dinamica dell’incidente. Strazianti i messaggi d’amore pubblicati dalla moglie sui social insieme alle loro foto: “Come faccio a vivere senza di te? Parlerò di te, scriverò di te, ti porterò per sempre con me”.