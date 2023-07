Le indagini continuano

Il risultato della Tac conferma le condizioni critiche della bimba ricoverata in rianimazione all’ospedale dei Bambini a Palermo caduta dal balcone al primo piano in corso dei Mille. L’intervento, secondo quanto dicono i medici, è andato bene. Ma la condizione resta critica. La prognosi è riservata.

La piccola avrebbe stretto il dito alla mamma. Avrebbe iniziato a rispondere ad alcuni stimoli. Adesso bisogna attendere il decorso operatorio e capire quali i danni cerebrali sono stati provocati dalla caduta. Alcuni testimoni raccontano che la piccola è caduta dal balcone per una sua imprudenza. Più volte si sarebbe sporta dal balcone arrampicandosi al balcone.

La ricostruzione

La piccola era in casa con la nonna. La mamma era uscita per alcuni minuti. Il caos attorno all’ambulanza, secondo i testimoni, sarebbe scoppiato perché alcuni residenti si sarebbero scagliati contro un giovane che era passato da lì sulla moto. Qualcuno aveva pensato che la bimba fosse stata investita dal motociclista. Per questo è nato il parapiglia e il giovane motociclista sarebbe stato tolto dalle mani della folla inferocita dagli agenti di polizia arrivati in corso dei Mille. Una folla che si era scagliata anche contro i sanitari del 118 arrivati per portare la bimba in ospedale. “Non sono stati i parenti ad aggredire i sanitari del 118 – racconta chi si trovava in zona – ma quanti sono accorsi dopo che si sono accorti di quanto fosse successo”. La bimba di 4 anni è nata in Germania. Da alcuni anni è tornata a Palermo con la mamma e le sorelle. Frequenta la scuola nel capoluogo e la parrocchia di Don Ugo di Marzo Maria santissima delle Grazie a Roccella.

Gravissimo bimbo di sei anni investito

Un bambino di sei anni è ricoverato con la prognosi riservata nell’ospedale Civico di Palermo dove è stato trasferito con elisoccorso dopo essere stato investito da un’auto a Santo Stefano Quisquina, nell’Agrigentino.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo stava giocando in strada, vicino a una attività commerciale, quando è stato travolto da una vettura guidata da un pensionato di 69 anni. L’uomo subito chiamato i soccorsi e il bambino, che ha riportato un trauma cranico, è stato prima portato in clinica e poi, con elicottero del 118, è stato trasferito all’ospedale di Palermo.

