il calendario degli appuntamenti

Si riapre, in naturale continuità con il Festival RestArt, Palazzo Alliata di Pietratagliata in via Bandiera, 14 a Palermo, nel cuore del centro storico.

Le visite programmate per i prossimi mesi

Per l’occasione è stato elaborato un calendario di visite per i prossimi mesi. Ecco i giorni e gli orari:

Domenica 13 febbraio h. 11.30

Domenica 13 marzo h. 11.30

Domenica 10 aprile h. 11.30

Domenica 8 maggio h. 11.30

Informazioni e prenotazioni

Per prenotarsi basta collegarsi al sito internet www.amicimuseisiciliani.it o contattare telefonicamente il numero

091 6118168

Scoprire oltre sei secoli di storia

Si tratta di visite esclusive, rese ancora più speciali dal fatto che sarà proprio la Principessa Signoretta Alliata ad accogliere i gruppi e a guidarli nella sua residenza, rendendo tutti gli ospiti esclusivi testimoni e partecipi di oltre 6 secoli di storia della sua nobile famiglia.

Una delle più significative dimore quattrocentesche della Sicilia

Il palazzo, dopo due anni di importanti lavori di restauro, ha riaperto con una visita esclusiva il 27 dicembre scorso nell’ambito di Xmas RestArt. Palazzo Alliata di Pietratagliata è una delle più significative dimore quattrocentesche della Sicilia e metafora della storia artistica di Palermo, a motivo delle sue numerose stratificazioni architettoniche e decorative. I lavori di costruzione del palazzo ebbero inizio nel 1473.

La torre merlata, la più alta della città alla fine del ‘400, svetta imperiosa rendendo unica la facciata principale abbellita da bifore, monofore e da una delle più rare finestre angolari nel Mediterraneo, tipiche dell’architettura tardo gotica catalana.

Il Rococò siciliano, gli affreschi e l’enorme lampadario di Murano

Gli interni, splendidamente mantenuti, conservano fra le più significative testimonianze del Rococò siciliano.

Tra queste straordinari affreschi di Vito D’Anna, realizzati nel 1762, adornano i soffitti dei saloni. In quello da ballo, dove il pittore celebra le virtù del Principe, fa da prezioso ornamento, inoltre, un enorme lampadario di Murano del XVIII secolo a 100 luci (che misura m 2.75 X2.75) considerato il più grande conosciuto del suo genere.

Nel ‘900 grandi architetti quali Ernesto Basile e Vincenzo Palazzotto hanno reso questo edificio, per le decorazioni interne, uno dei capolavori del Neogotico siciliano.

Costruito dai Termine

Costruito dai Termine, prestigiosa famiglia di origine Catalana che nel corso dei secoli acquisisce il titolo di principi di Baucina, viene venduto nel 1748 ai Marassi duchi di Pietratagliata. Nel 1810 l’ultima Marassi, Maria Cirilla, sposa Luigi Alliata di Villafranca portandogli in dote il palazzo e il titolo di Duca di Pietratagliata. Da quel momento il palazzo prende il nome di “Palazzo Alliata di Pietratagliata”.