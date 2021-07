Inoltre è possibile visitare i principali siti artistici e culturali di Palermo

Restart, il programma del weekend di fine luglio

Il dipinto di Charlotte de France a Villa Niscemi

Il concerto di musica liturgica russa alla Chiesa della Martorana

Lo spettacolo dei pupi siciliani a Palazzo Mirto

Per l’ultimo weekend di luglio, il cartellone di Restart è nel segno della grande musica, della pittura e degli spettacoli teatrali dedicati ai pupi siciliani.

Restart: il Concerto Svete Tikhij alla Chiesa della Martorana

La sera del 30 luglio, alle 21,15, alla Chiesa della Martorana, si tiene il concerto di canti liturgici ortodossi del Coro “Svete Tikhij”. L’ensemble, diretto dal Maestro Irina Nedoshivkina Nicotra, nasce nel 2014 come coro parrocchiale della chiesa di S. Alessandro di Comana del Patriarcato di Mosca a Palermo. Il suo compito principale era l’ufficio liturgico della comunità russo-ortodossa palermitana. Anno dopo anno, il coro Svete Tikhij è andato oltre la propria vocazione iniziale. Sono entrati nuovi membri interessati al canto liturgico delle Chiese d’Oriente ed è stata avviata un’attività concertistica il cui scopo è diffondere la conoscenza della musica liturgica di tradizione ortodossa.

Restart: il ritratto di Charlotte de France a Villa Niscemi

Sempre il 20 luglio, da non perdere la visita guida a villa Niscemi alla scoperta del ritratto di Charlotte di Francia. E’ il secondo appuntamento con il volto giovanile della nobildonna francese, scampata alla Rivoluzione francese. L’evento si tiene a Villa Niscemi, sede di rappresentanza del Comune di Palermo, sotto la “regia” e la conduzione di Maria Antonietta Spadaro, storica e ricercatrice cui si deve la scoperta di questo prezioso dipinto. Nessuno sa con certezza come quel quadro sia arrivato a Palermo. Probabilmente l’ha portato aPalermo Maria Carolina di Borbone, zia della giovane, moglie di Ferdinando di Borbone, in fuga da Napoli. Per tanto tempo nessuno ha prestato tanta attenzione a quel dipinto conservato a Palazzo delle Aquile. Per rendere il giusto onore a quel dipinto e al personaggio ritratto, c’è voluta la sapienza e la competenza della storica d’arte Maria Antonietta Spadaro. La studiosa l’ha individuato nel 2004 e ha svelato gran parte della trama artistica e storica del dipinto.

Restart: “L’Incanto di Orlando”, l’opera dei Pupi a Palazzo Mirto

La grande tradizione dei pupi siciliani va in scena, questo weekend, nelle sere di venerdì e sabato, a Palazzo Mirto. La famiglia Argento presenta lo spettacolo L’Incanto di Orlando. Maestri pupari dal 1893, gli Argento diffondono la storia e l’arte dei Pupi Siciliani, tramandando da cinque generazioni l’arte nella costruzione degli stessi e nella rappresentazione delle Opere. Lo spettacolo racconta le gesta del Cavalier Orlando, le sue risse, le sue battaglia e il suo amore impossibile per la bella Angelica.

Come ogni altro weekend, tuttavia, anche questo fine settimana, il cartellone di Restart propone visite nei principali luoghi artistici e di cultura del capoluogo siciliano. Per conoscere il programma integrale della manifestazione è possibile consultare il sito restartpalermo.it/