aperte le prenotazioni

Venerdì si riparte con RestArt. Le notti della bellezza a Palermo, il progetto realizzato dagli Amici dei Musei Siciliani in collaborazione con Digitrend che segna la ripartenza della città di Palermo attraverso la cultura e la collaborazione tra diversi attori pubblici e privati.

Tutti i luoghi sono visitabili ogni venerdì e sabato dalle 19 alle 24. La prenotazione è consigliata per via delle misure di contenimento al Covid 19 che garantiscono il contingentamento dei visitatori per ciascun slot orario previsto.

A RestArt hanno aderito anche alcuni ristornati che garantiscono lo sconto al tavolo per ogni biglietto di ingresso che i nostri utenti presenteranno. Consulta l’elenco degli esercizi convenzionati.

Qui di seguito tutti i luoghi che è possibile visitare con le rispettive schede di prenotazione.